Брянский суд рассмотрит дело о использовании пиратского программного обеспечения
Брянский суд рассмотрит уголовное дело о использовании пиратского программного обеспечения в организации. Об этом сообщили региональной прокуратуре.
Навлинский районный суд рассмотрит уголовное дело о нарушении авторских прав. В преступлении подозревают 46-летнюю жительницу посёлка Навля.
С мая 2015 года по ноябрь 2023 года,женщина работала системным администратором коммерческой организации, расположенной на улице Промышленной. В этот период она использовала на шести персональных компьютерах фирмы программное обеспечение для ведения бухгалтерии «1С: Предприятие» без лицензии. Системный администратор организации причинила ущерб в 870 тысяч рублей правообладателю.
Преступление выявили оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции.