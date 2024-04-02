Брянский суд рассмотрит дело о хищении металла с предприятия

Брянский суд рассмотрит дело о покушении на хищение металла на 620 тысяч рублей с территории предприятия. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о покушении на растрату имущества. В преступлении обвиняют 54-летнего старшего мастера плавильного участка коммерческого производственного предприятия Брянска и ещё двоих работников.

По версии следователей, в январе 2021 года фигурант при пособничестве двух сотрудников организации загрузили в машину ферросплавы, лом чёрных металлов и алюминий чушковый на сумму более 620 тысяч рублей. Сверху они насыпали битый кирпич. 29 января сообщники попытались вывезти похищенное, но были задержаны на контрольно-пропускном пункте сотрудниками службы безопасности.