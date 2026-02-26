Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Жительница Жуковки лишилась машины из-за вождения в пьяном виде

2026, 26 февраля 13:29
Жительница Жуковки лишилась машины из-за вождения в пьяном виде
Жительница Жуковки лишилась машины из-за вождения в пьяном виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем водителем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказалась  34-летняя жительница Жуковского района. 

Ночью 13 ноября прошлого года фигурантку за рулём автомобиля LADA SAMARA на улице Краснофлотская в городе Жуковка остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Женщина была пьяна. 

Суд приговорил виновную к 200 часам обязательных работ, лишил на полтора года водительских прав и конфисковал автомобиль в доход государства. Решение не вступило в законную силу.

