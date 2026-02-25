Брянский губернатор встретился с президентом АО «Завод «Снежеть»

2026, 25 февраля 12:31

Брянский губернатор обсудил перспективы развития предприятия с президентом АО «Завод «Снежеть». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с президентом АО «Завод «Снежеть» Виталием Явельским. Они обсудили перспективы развития предприятия. Глава региона поблагодарил коллектив и руководителя за вклад в общий объем валового регионального продукта.

В минувшем году завод на более чем 50% увеличил выпуск и реализацию продукции, на 15 % — количество сотрудников, на 20 % – заработную плату, а на 50 % — поступления в бюджет всех уровней. Предприятие строит новые цеха и модернизирует мощности, открывает новые рабочие места и уделяют внимание повышению квалификации сотрудников.

«Сегодня на завод требуются работники дефицитных профессий, и их нужно обучать на местах. Нужно, чтобы была налажена связь между техникумами и предприятиями, а студенты, которые получают среднее специальное образование, понимали, где будут работать, узнавали работу изнутри, а потом либо оставались на заводе, либо шли дальше учиться в профильный вуз», – подчеркнул Александр Богомаз.