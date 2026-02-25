Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Промышленность

Брянский губернатор встретился с президентом АО «Завод «Снежеть»

2026, 25 февраля 12:31
Брянский губернатор встретился с президентом АО «Завод «Снежеть»
Источник фото

Брянский губернатор обсудил перспективы развития предприятия с президентом АО «Завод «Снежеть». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях. 

 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с президентом АО «Завод «Снежеть» Виталием Явельским. Они обсудили перспективы развития предприятия. Глава региона поблагодарил коллектив и руководителя за вклад в общий объем валового регионального продукта. 

В минувшем году завод на более чем 50% увеличил выпуск и реализацию продукции, на 15 % — количество сотрудников, на 20 % – заработную плату, а на 50 % — поступления в бюджет всех уровней. Предприятие строит новые цеха и модернизирует мощности, открывает новые рабочие места и уделяют внимание повышению квалификации сотрудников.

«Сегодня на завод требуются работники дефицитных профессий, и их нужно обучать на местах.  Нужно, чтобы была налажена связь между техникумами и предприятиями, а студенты, которые получают среднее специальное образование, понимали, где будут работать, узнавали работу изнутри, а потом либо оставались на заводе, либо шли дальше учиться в профильный вуз», – подчеркнул Александр Богомаз.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

При атаке дронов утром тяжело ранена жительница брянского села
25 февраля 12:39
При атаке дронов утром тяжело ранена жительница брянского села
Брянские полицейские задержали подозреваемую в пособничестве мошенникам жительницу Москвы
25 февраля 12:12
Брянские полицейские задержали подозреваемую в пособничестве мошенникам жительницу Москвы
Брянская самбистка завоевала «серебро» первенства России
25 февраля 11:44
Брянская самбистка завоевала «серебро» первенства России

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14308) брянск (6809) ДТП (2685) ГИБДД (2213) прокуратура (2031) уголовное дело (1998) Александр Богомаз (1858) суд (1785) авария (1640) мчс (1498) коронавирус (1272) умвд (1038)