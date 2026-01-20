Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Брянский суд требует владельца счёта вернуть деньги обманутому мошенниками пенсионеру

2026, 20 января 14:14
Брянский суд требует владельца счёта вернуть деньги обманутому мошенниками пенсионеру
Брянский суд требует владельца счёта вернуть деньги обманутому мошенниками пенсионеру. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

В июне 2024 года жертвой дистанционных мошенников стал 77-летний житель города Дятьково. По указанию злоумышленников пенсионер перевёл 400 тысяч рублей на чужой счёт. 

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Стражи порядка установили личность владельца счета.Деньги получил 28-летний житель Пензенской области.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения. Высшая инстанция требование удовлетворила. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.

