2026, 20 января 14:14

Брянский суд требует владельца счёта вернуть деньги обманутому мошенниками пенсионеру. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В июне 2024 года жертвой дистанционных мошенников стал 77-летний житель города Дятьково. По указанию злоумышленников пенсионер перевёл 400 тысяч рублей на чужой счёт.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Стражи порядка установили личность владельца счета.Деньги получил 28-летний житель Пензенской области.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения. Высшая инстанция требование удовлетворила. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.