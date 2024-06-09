Брянского депутата суд отправил в колонию за убийство

Депутата из Погарского района суд приговорил к 15 годам колонии за убийство. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном общеопасным способом и из хулиганских побуждений. На скамье подсудимых оказался 42-летний депутат Посудичского сельского Совета народных депутатов из Погарского района.

Ночью 23 августа 2023 года пьяный мужчина во дворе своего дома на улице Советской в селе Посудичи поссорился с компанией молодых людей. Фигурант выстрелил в них из сигнальной ракетницы. От полученного огнестрельного ранения головы 20-летний парень умер в больнице в тот же день.

Суд отправил виновного на 15 лет в колонию строгого режима. Также с него взыскана компенсация морального вреда на 3 млн рублей потерпевшей стороне.

Приговор не вступил в законную силу.