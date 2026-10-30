Водителю из Брянска грозит штраф за попавшее в соцсети видео с нарушением ПДД

2026, 30 октября 16:40

Водителю из Брянска грозит штраф за попавшее в соцсети видео с нарушением ПДД. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции города Брянска обнаружили в социальной сети видеозапись с нарушением Правил дорожного движения. Водитель автомобиля марки Skoda Octavia на оживлённой магистрали выехал на встречную полосу, едва не спровоцировав аварийную ситуацию.

Сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы установили личность водителя. На 29-летнего жителя Брянска инспекторы составили административный материал. Ему грозит 7500 рублей штрафа либо лишение водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев.