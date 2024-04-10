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Брянского подростка ждёт суд за мошенничество

2024, 10 апреля 12:52 Происшествия
Брянского подростка ждёт суд за мошенничество
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Перед судом предстанет 17-летний курьер телефонных мошенников из Погарского района. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 17-летнего брянца. 

По версии следствия, 8 февраля юноша выполнял роль курьера телефонных мошенников. Те сообщили пожилой женщине о якобы попавшем в ДТП родственнике и потребовали денег. Подросток забрал у пенсионерки 100 тысяч рублей. Ущерб обвиняемый возместил. 

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