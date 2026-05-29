Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Будьте бдительны: как телефонные мошенники работают в Брянской области

2026, 29 мая 18:32
Будьте бдительны: как телефонные мошенники работают в Брянской области
Источник фото

Семь случаев интернет-мошенничества за одну неделю, ущерб — более 560 тысяч рублей. Это не сводка за месяц, а обычная статистика по Брянской области.

Молодая мама из Фокинского района лишилась 103 тысяч рублей, когда хотела купить детскую коляску: объявление выглядело нормально, продавец вежливо предложил перейти в мессенджер и оплатить через «безопасный» сервис. Страница оказалась поддельной. Жительница Клетнянского района потеряла 20 тысяч на «организации свадьбы», которой никто и не планировал.

Параллельно работает другая схема — запугивание. Звонит «сотрудник полиции» и сообщает, что с вашего счёта идут переводы «на нужды ВСУ». Спасение одно — срочно перевести деньги на «защищённый счёт». 69-летняя брянчанка так лишилась 2,4 миллиона рублей. Всего за неделю по схеме «безопасного счёта» в регионе зафиксировали четыре случая на сумму свыше 5 миллионов.

Прокуратура напоминает: ни банк, ни полиция, ни спецслужбы никогда не просят переводить деньги по телефону. Если просят — это мошенник, кем бы он ни представился.

Подробнее о том, как люди продолжают регулярно попадаться на мошенников – читайте на сайте АиФ-Брянск.

Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15344) брянск (6969) ДТП (2771) ГИБДД (2331) прокуратура (2114) уголовное дело (2065) Александр Богомаз (1998) суд (1792) авария (1678) мчс (1548) коронавирус (1272) дороги (1080)