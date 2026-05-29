Будьте бдительны: как телефонные мошенники работают в Брянской области

2026, 29 мая 18:32

Семь случаев интернет-мошенничества за одну неделю, ущерб — более 560 тысяч рублей. Это не сводка за месяц, а обычная статистика по Брянской области.

Молодая мама из Фокинского района лишилась 103 тысяч рублей, когда хотела купить детскую коляску: объявление выглядело нормально, продавец вежливо предложил перейти в мессенджер и оплатить через «безопасный» сервис. Страница оказалась поддельной. Жительница Клетнянского района потеряла 20 тысяч на «организации свадьбы», которой никто и не планировал.

Параллельно работает другая схема — запугивание. Звонит «сотрудник полиции» и сообщает, что с вашего счёта идут переводы «на нужды ВСУ». Спасение одно — срочно перевести деньги на «защищённый счёт». 69-летняя брянчанка так лишилась 2,4 миллиона рублей. Всего за неделю по схеме «безопасного счёта» в регионе зафиксировали четыре случая на сумму свыше 5 миллионов.

Прокуратура напоминает: ни банк, ни полиция, ни спецслужбы никогда не просят переводить деньги по телефону. Если просят — это мошенник, кем бы он ни представился.

