4,5 километра трассы Сельцо – Новониколаевка ремонтируют по нацпроекту

2026, 26 мая 08:43

Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Брянском районе стартовал ремонт трассы Сельцо – Новониколаевка. 4,5 километра дороги в порядок проводит подрядная организация ООО «СК Стройгрупп».

Специалисты обновят водопропускные трубы, уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, восстановят укрепительные полосы и укрепят обочины. Также рабочие отремонтируют остановочные и посадочные площадки. Старую автобусную остановку уберут. Вместо неё для комфорта пассажиров установят новый автопавильон.

В завершении ремонта специалисты поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку со световозвращающими элементами. Работы завершат к концу июля текущего года. Ремонт проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».