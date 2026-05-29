Житель Брянска проведёт в колонии 12 лет за покушение на сбыт наркотиков

2026, 29 мая 10:34

Житель Брянска проведёт в колонии 12 лет за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрел уголовное дело о покушение на сбыт наркотиков. Приговор выслушал 31-летний житель областного центра.

В октябре 2024 года фигурант сделал «закладки» с запрещёнными веществами на территории города Брянска. Таким способом он пытался сбыть более 2,5 граммов наркотиков. Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ. Наркотики правоохранители изъяли из незаконного оборота.

Суд приговорил виновного к 12 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.