Происшествия

Житель Брянска проведёт в колонии 12 лет за покушение на сбыт наркотиков

2026, 29 мая 10:34
Житель Брянска проведёт в колонии 12 лет за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрел уголовное дело о покушение на сбыт наркотиков. Приговор выслушал 31-летний житель областного центра. 

В октябре 2024 года фигурант сделал «закладки» с запрещёнными веществами на территории города Брянска. Таким способом он пытался сбыть более 2,5 граммов наркотиков. Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ. Наркотики правоохранители изъяли из незаконного оборота.

Суд приговорил виновного к 12 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

