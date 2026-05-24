Нетрезвого подростка на питбайке задержали полицейские в Брянске

2026, 24 мая 13:40

Нетрезвого подростка на питбайке задержали полицейские в Брянске в пятницу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

21 мая глубокой ночью экипаж дорожно-патрульной службе на улице Ново-Советской в Бежицком районе Брянска заметил питбайк Sharmax Sport. Водитель перевозил пассажира без мотошлема. Также его манера управления вызвала сомнения правоохранителей в трезвости и опытности байкера.

На требования полицейских об остановке мотоциклист не отреагировал и попытался скрыться. Нарушителя стражи порядка задержали во дворе дома № 64 на улице Клинцовской.

За рулём был 17-летний юноша. У парня были признаки алкогольного опьянения. На место правонарушения вызвали отца подростка и инспекторов по делам несовершеннолетних.

Полицейские выяснили, что питбайк в начале мае купил старший брат для нарушителя и на его деньги. Его стражи порядка привлекли к ответственности за передачу права управления лицу, заведомо не имеющему права управления.

Подросток не стал отрицать, что пил алкогольные напитки в одном из кафе Бежицкого района, а потом сел за руль. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. На байкера инспекторы составили четыре административных материала. Питбайк отправили на штрафстоянку.

Также инспекторы узнали, что на следующий день у правонарушителя была назначена сдача теоретического экзамена по ПДД для получения водительских прав.