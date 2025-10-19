Бывшие руководители мунпредприятия в Карачеве отправились в колонию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Карачевский районный суд рассмотрел уголовное дело о получении взятки и злоупотреблении служебными полномочиями. Приговор выслушали бывшие руководители муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство».

С июня 2022 года по март 2024 года Филин и Лосенкова за покровительство и попустительство по службе получили свыше 200 тысяч рублей от предпринимателей, оказывающих услуги населению по погребению умерших. В июне 2023 года Лосенкова предложила гражданину, отбывающему на предприятии наказание, освободить от обязательных работ за ремонт в её доме. После выполнения мужчиной работ более чем 25 тысяч рублей фигурантка предоставила в уголовно-исполнительную инспекцию информацию о отбытии им наказания.

Суд приговорил виновных к восьми годам колонии и полумиллиону рублей штрафа. Сумма взятки конфискована в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.