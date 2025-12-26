Около четырёх тысяч километров брянских дорог убрали коммунальщики за сутки

2025, 26 декабря 11:06

Около четырёх тысяч километров брянских дорог убрали коммунальщики за сутки. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Брянской области накануне прошёл мокрый снег. Коммунальные службы оперативно приступили к очистке и обработке региональных и межмуниципальных трасс. За сутки 186 единиц спецтехники убрали от снега около 4 тысяч километров проезжей части и более 300 километров обочин. Кроме того,почти 3,3 тысяч километров дорог обработано от гололёда. На это коммунальные службы потратили более 3,7 тысяч тонн песко-соляной смеси.