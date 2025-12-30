Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Движение транспорта ограничат на новогодние праздники в центре Брянска

2025, 30 декабря 10:59
Движение транспорта ограничат на новогодние праздники в центре Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

В Советском районе Брянска ограничат движение и парковку транспорта на площади Карла Маркс. С 22 часов 30 декабря 2025 года до 22 часов 11 января 2026 года машинам запрещено ездить и останавливаться на территории от Брянской областной научной библиотеке имени Тютчева до бульвара Гагарина.

Кроме того, с 22 часов 31 декабря 2025 года до 5 часов утра 1 января 2026 года ограничены движение и парковка транспорта в местах установки новогодних ёлок.

На указанных территориях установят временные дорожные знаки.

