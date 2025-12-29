Почти 2000 брянских детей побывали на Губернаторской ёлке

2025, 29 декабря 10:32

Почти 2000 брянских детей побывали на Губернаторской ёлке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В минувшую пятницу в Брянском цирке открылась Губернаторская ёлка. На праздник собирались почти 2000 ребят из всех районов. В числе гостей – дети-сироты, воспитанники специализированных соцучреждений, дети погибших участников специальной военной операции, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также отличники учебы, победители спортивных и творческих состязаний.

Юные брянцы посмотрели новогоднее цирковое представление «Стойкий оловянный солдатик». Дед Мороз и Снегурочка, а также губернатор региона Александр Богомаз

«Новый год — это волшебный праздник, который любят все, в любом возрасте — как дети, так и взрослые, который каждый из нас ждет, загадывает желания. И, как правило, эти желания всегда сбываются. От всей души поздравляю мальчишек и девчонок с Новым годом, желаю, чтобы они всегда были счастливыми. Пусть каждый ставит перед собой цели, и обязательно добивается их, а мы поможем! С праздником! Мира, добра и всего-всего самого хорошего!» – сказал Александр Богомаз.

Каждый ребёнок получил сладкий подарок.