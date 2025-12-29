Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Почти 2000 брянских детей побывали на Губернаторской ёлке

2025, 29 декабря 10:32
Почти 2000 брянских детей побывали на Губернаторской ёлке
Источник фото

Почти 2000 брянских детей побывали на Губернаторской ёлке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

В минувшую пятницу в Брянском цирке открылась Губернаторская ёлка. На праздник собирались почти 2000 ребят из всех районов. В числе гостей – дети-сироты, воспитанники специализированных соцучреждений, дети погибших участников специальной военной операции, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также отличники учебы, победители спортивных и творческих состязаний.

Юные брянцы посмотрели новогоднее цирковое представление «Стойкий оловянный солдатик». Дед Мороз и Снегурочка, а также губернатор региона Александр Богомаз

«Новый год — это волшебный праздник, который любят все, в любом возрасте — как дети, так и взрослые, который каждый из нас ждет, загадывает желания. И, как правило, эти желания всегда сбываются. От всей души поздравляю мальчишек и девчонок с Новым годом, желаю, чтобы они всегда были счастливыми. Пусть каждый ставит перед собой цели, и обязательно добивается их, а мы поможем! С праздником! Мира, добра и всего-всего самого хорошего!» – сказал Александр Богомаз.

Каждый ребёнок получил сладкий подарок.

Метки:

Читайте также

Легковой автомобиль столкнулся с фурой на трассе в Карачевском районе
29 декабря 14:37
Легковой автомобиль столкнулся с фурой на трассе в Карачевском районе
Свыше 4,8 тысяч тонн реагента потратили за сутки брянские дорожники
29 декабря 13:41
Свыше 4,8 тысяч тонн реагента потратили за сутки брянские дорожники
Иномарка упала в кювет на брянской трассе
29 декабря 12:50
Иномарка упала в кювет на брянской трассе

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13776) брянск (6716) ДТП (2647) ГИБДД (2168) прокуратура (1998) уголовное дело (1945) суд (1777) Александр Богомаз (1763) авария (1625) мчс (1443) коронавирус (1272) умвд (1002)