Бывший брянский полицейский получил условный срок за мошенничество

2026, 14 января 16:26

Бывший брянский полицейский получил условный срок за мошенничество. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Погарского района вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался 25-летний сотрудник полиции.

В июле 2025 года мужчина в мессенджере познакомился с 25-летней жительницей посёлка Локоть. Он просил у неё деньги в долг на погашение кредитов и решение бытовых проблем. Доверчивая женщина с июля по сентябрь перевела недобросовестному стражу порядка более одного миллиона рублей.

Подсудимый признал себя виновным. Деньги он тратил на ставки на сайтах в интернете.

Ущерб потерпевшей бывший правоохранитель возместил. Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.