Бывший полицейский получил срок за фальсификацию доказательств и незаконный сбыт наркотиков

2026, 16 января 11:47

Бывший полицейский получил срок за фальсификацию доказательств и незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Севского района вынес приговор по уголовному делу о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконный сбыт запрещённых веществ. На скамье подсудимых оказался 32-летний оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции.

В сентябре 2024 года фигурант для улучшения показателей служебной деятельности и получению поощрения от руководства под видом проведения оперативно-разыскного незаконно продал двум гражданам наркотики каннабиноидной группы. После того, как они его употребили, сотрудник задокументировал данный факт. В орган дознания он предоставил материалы для возбуждения уголовного дела по факту якобы неоднократного предоставления жилого помещения для потребления запрещённых веществ.

Преступление выявила прокуратура Севского района. Суд отправил виновного на четыре с половиной года в колонию, а также лишил специального звания «лейтенант полиции» и права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.