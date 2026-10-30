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Политика

Брянский губернатор поучаствовал в форуме в рамках саммита Россия — Африка

2026, 30 октября 11:28
Брянский губернатор поучаствовал в форуме в рамках саммита Россия — Африка
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Брянский губернатор поучаствовал в форуме в рамках саммита Россия — Африка. Об этом сообщили 

 

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук принял участие в экономическом и гуманитарном форуме в рамках третьего саммита Россия — Африка. Там обсудили промышленную кооперацию двух стран и расширение присутствия на африканском рынке.

Товарооборот России с Африкой за 2025 год превысил 27 млрд долларов. Эту цифру предложено увеличить до 50 млрд  долларов за счёт совместных проектов в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, промышленности и расширения расчётов в национальных валютах.

В 2026 году внешнеторговый оборот Брянской области с Африкой составил 3,1 млн долларов. Регион экспортирует сухие молочные продукты в Бенин и Мавританию, мясные полуфабрикаты и субпродукты в Гану, Либерию, Сейшеллы, Египет и Марокко.

«Наши предприятия готовы поставлять подъемную технику на автомобильном шасси, дорожно-строительную технику, наращивать агроэкспорт. В Брянской области активно внедряют современные технологии как в растениеводстве, так и в животноводстве. Уверен, задача по поиску партнеров в африканских странах, в том числе, в части трансфера аграрных технологий, реализуема», — подчеркнул Егор Ковальчук.

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