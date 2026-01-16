Четверо брянцев пострадали от мошенников на сайтах частных объявлений

2026, 16 января 11:52

Четверо брянцев пострадали от мошенников на сайтах частных объявлений на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе четверо жителей Брянской области пострадали от кибер мошенников, промышляющих на сайтах частных объявлений. Потерпевшие пытались продать и купить машины, украшения и билеты в театр. Во время общения с потенциальными покупателями или продавцами, брянцы неосмотрительно предоставляли доступ к своим банковским счетам или сами переводили предоплату. Таким способом мошенники похитили 112 тысяч рублей.