Четырёх нетрезвых мотоциклистов задержали полицейские в Брянске за три дня. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

В Брянске полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Мото». Особое внимание правоохранители уделённым от города поселковым территория, где правила дорожного движения часто нарушают юные байкеры.

За время операции стражи порядка пресекли 55 фактов нарушений ПДД мотоциклистами, в том числе задержали девять подростков. Четыре человека сели за руль в нетрезвом состоянии. Пять байкеров катались без права управления транспортом. Шесть мотоциклистов пытались скрыться от полицейских. Ещё 13 человека нарушили правила перевозки пассажиров, требования дорожных знаков и пренебрегли шлемом. На штрафную стоянку полицейские отправили 11 единиц мототранспорта.