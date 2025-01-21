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Дело о задолженности по зарплате расследуют правоохранители в Злынковском районе

2025, 21 января 18:05 Происшествия
Дело о задолженности по зарплате расследуют правоохранители в Злынковском районе
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Дело о задолженности по зарплате расследуют правоохранители в Злынковском районе. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянские следователи возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы. По версии следствия,  с января 2023 года по сентябрь 2024 года один из руководителей сельскохозяйственного производственного кооператива в Злынковском районе не оплачивал труд одного работника. Финансовые средства он направлял на  другие цели.

Сотрудник предприятия не получил свыше 70 тысяч рублей.

Преступление выявили работники прокуратуры. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и принимают меры для устранения задолженности. 

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