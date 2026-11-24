Полицейские раскрыли кражу кошелька в Жуковском районе

2026, 24 ноября 17:25

Полицейские в Жуковском районе задержали подозреваемую в краже кошелька с деньгами. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 59-летняя жительница Жуковского района. Женщина забыла свой кошелек в покупательской корзине в магазине. Найти своё имущество самостоятельно она не смогла.

Сотрудники полиции выяснили, что кошелек забрала другая посетительница торговой точки. 48-летнюю женщину правоохранители задержали. Ранее в поле зрения стражей порядка подозреваемая не попадала.

Женщина призналась, что забрала более 5000 рублей наличными, а кошелёк с банковскими картами закопала на территории кладбища. Имущество и деньги полицейские вернули потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантке предъявлено обвинение.