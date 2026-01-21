Дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма рассмотрит брянский суд

2026, 21 января 18:37

Дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. В преступлении обвинили студента местного учебного заведения.

По версии правоохранителей, фигурант в октябре 2024 года отправил сообщение о минировании здания на электронную почту руководителя Новозыбковского филиала Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского союза Афанасьева. Преступление раскрыли сотрудники УФСБ и УМВД России по Брянской области.