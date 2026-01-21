Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма рассмотрит брянский суд

2026, 21 января 18:37
Дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма рассмотрит брянский суд
Источник фото

Дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.  

Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о  заведомо ложном сообщении об акте терроризма. В преступлении обвинили студента местного учебного заведения. 

По версии правоохранителей, фигурант в октябре 2024 года отправил сообщение о минировании здания на электронную почту руководителя Новозыбковского филиала Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского союза Афанасьева. Преступление раскрыли сотрудники УФСБ и УМВД России по Брянской области.

Метки: , ,

Читайте также

Брянский коллектив «Калинушка» поучаствовал во всероссийском фестивале
21 января 16:30
Брянский коллектив «Калинушка» поучаствовал во всероссийском фестивале
Кражу золотых украшений из квартиры раскрыли брянские стражи порядка
21 января 15:44
Кражу золотых украшений из квартиры раскрыли брянские стражи порядка
Свалку в Брянске убрали после вмешательства прокуратуры
21 января 15:35
Свалку в Брянске убрали после вмешательства прокуратуры

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13934) брянск (6751) ДТП (2659) ГИБДД (2182) прокуратура (2010) уголовное дело (1961) Александр Богомаз (1787) суд (1780) авария (1626) мчс (1469) коронавирус (1272) умвд (1015)