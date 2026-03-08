176 беспилотников уничтожили подразделения ПВО 8 марта в Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Днём 8 марта Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. Военнослужащие обнаружили в небе над регионом 176 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения противовоздушной обороны Минобороны РФ, мобильно – огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделения Рос гвардии уничтожили все цели.
В местах падения обломков работают оперативные экстренные службы.