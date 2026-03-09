Военные сбили 235 БпЛА в Брянской области за минувшие сутки

2026, 09 марта 13:20

Военные сбили 235 БпЛА в Брянской области за минувшие сутки. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

С 8 часов утра 8 марта до 8 часов утра 9 марта Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно–огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и спецподразделения Росгвардии обнаружили в небе над регионом 235 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Военные уничтожили все цели.

Люди травм не получили. Пострадавших также нет.