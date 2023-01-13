Девочка попала под микроавтобус в Сураже
Девочка подросток сломала ключицу в ДТП в Сураже. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла утром на улице Вокзальной в городе Сураже. 41-летний водитель на Gazelle NEXT сбил 14-летнюю девочку. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребёнок получила закрытый перелом ключицы. Медики назначили ей амбулаторное лечение.
По факту аварии инспекторы ГИБДД проводят проверку.
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