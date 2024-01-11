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Девять курьеров нарушили ПДД в Брянске в праздники

2024, 11 января 10:08 Происшествия
Девять курьеров нарушили ПДД в Брянске в праздники
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Девять курьеров-велосипедистов нарушили ПДД в Брянске за восемь праздничных дней. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. 

С 1 по 8 января нового года в Брянске произошло 72 ДТП. Люди в авариях не пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции города пресекли 510 нарушений Правил дорожного движения. Так, восемь водителей сели за руль пьяными, а ещё 14 – отказались от прохождения медицинского освидетельствования. 16 автомобилистов катались без прав. А 96 водителей проигнорировали сигналы светофоров. 

Дорогу в неположенном месте перешли 154 человека. Также полицейские пресекли девять нарушений ПДД велосипедистами — курьерами службы доставки.

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