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Криминал

Директор брянского предприятия осуждён за гибель сотрудника

2026, 18 октября 17:48
Директор брянского предприятия осуждён за гибель сотрудника
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Директор предприятия в Почепе получил условное наказание за гибель сотрудника. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека. На скамье подсудимых оказался директор предприятия в городе Почепе.

По версии следствия, в июле 2025 года фигурант допустил разнорабочего к выполнению опасных работ без прохождения соответствующего инструктажа, а также не выдал ему страховочный трос и каску. Работник упал с высоты. Он умер в больницу от полученных тяжёлых травм.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Решение в законную силу не вступило.

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