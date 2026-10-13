Дело о незаконном въезде 10 мигрантов в РФ рассмотрит суд в Клинцах

2026, 13 октября 11:39

Дело о незаконном въезде 10 мигрантов в РФ рассмотрит суд в Клинцах. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело об организации незаконной миграции. Приговор выслушают 42-летний житель Пензы и 24-летний брянец.

По версии правоохранителей, с августа по октябрь 2022 года сообщники нашли четырёх жителей региона, которые за деньги согласились оформили фиктивные приглашения на въезд в Россию для иностранцев. Проживание мигрантов, а также соблюдения ими порядка пребывания и выезда они не исполняли. 10 иностранцев незаконно прибыли в РФ.

Преступление выявили сотрудники прокуратуры, ФСБ и МВД.