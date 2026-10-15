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Брянец остался без машины за повторное пьяное вождение

2026, 15 октября 17:20
Брянец остался без машины за повторное пьяное вождение
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Брянец остался без машины за повторное пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Советского района города Брянска рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Приговор выслушал 45-летний житель областного центра. 

28 июня фигуранта за рулём автомобиля Toyota Corolla в посёлке Супонево остановили инспекторы ГИБДД. У мужчины были признаки опьянения, но пройти медицинское освидетельствование он отказался. Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. 

Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ и лишил права управления транспортными средствами на два года. Иномарку, находящийся в совместной собственности осужденного и его супруги, конфисковали в доход государства. Решение не вступило в законную силу.

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