Брянец остался без машины за повторное пьяное вождение

2026, 15 октября 17:20

Брянец остался без машины за повторное пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района города Брянска рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Приговор выслушал 45-летний житель областного центра.

28 июня фигуранта за рулём автомобиля Toyota Corolla в посёлке Супонево остановили инспекторы ГИБДД. У мужчины были признаки опьянения, но пройти медицинское освидетельствование он отказался. Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ и лишил права управления транспортными средствами на два года. Иномарку, находящийся в совместной собственности осужденного и его супруги, конфисковали в доход государства. Решение не вступило в законную силу.