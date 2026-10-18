Валентине Воснятиной из Сельцо присвоено звание «Мать-героиня»

2026, 18 октября 17:50

Президент России присвоил Валентине Воснятиной из Сельцо звание «Мать-героиня». Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня». Государственной награды за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей удостоена Валентина Ивановна Воснятина из города Сельцо.

Супруги Воснятины в браке уже 53 года. Валентина Ивановна и Владимир Васильевич воспитали 11 детей, которые подарили им 50 внуков.

«Валентина Ивановна всю жизнь посвятила детям, привила им семейные ценности и традиции. А дети во всем берут пример с родителей, у многих из них уже свои семьи — тоже многодетные. Желаю здоровья, мира, благополучия и всего самого доброго!» — подчеркнул Егор Ковальчук.