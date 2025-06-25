Директора брянской спортшколы ждёт суд за травмирование ребёнка

Директора спортшколы в посёлке Локоть ждёт суд за травмирование ребёнка на площадке с тренажёрами. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В преступлении обвиняют директора спортивной школы посёлка Локоть.

По версии правоохранителей, руководитель не обеспечил контроль за техническим состоянием, а также капитальный и текущий ремонт уличных тренажеров, установленных на территории школы. Они предназначены для сдачи норм ГТО.

Днем 30 марта 2025 года одного из тренажеров оторвалась часть и ударила маленькую девочку, которая находилась на площадке. Она получила травмы, повлекшие лёгкий вред здоровью.

Уголовное дело рассмотрит суд.