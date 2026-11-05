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Здоровье

98 молодых медиков поступили на работу в клиники Брянщины в 2026 году

2026, 05 ноября 17:30
98 молодых медиков поступили на работу в клиники Брянщины в 2026 году
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98 молодых медиков поступили на работу в клиники Брянщины в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В Брянской области уделяется пристальное внимание кадровому обеспечения медицинских учреждений. В регионе работает медицинский предуниверсарий и филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Также действуют меры социальной поддержки медицинских работников. Молодым врачам выплачивают по одному миллиону рублей, а средним медицинским работникам – по 500 тысяч рублей. Также медикам выделяются квартиры. В регионе работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Всего с начала 2026 года в лечебные учреждения Брянской области пришли работать 98 молодых специалистов, в том числе терапевты, педиатры и другие профильные специалисты.

Так, Екатерина Иванова лечит маленьких пациентов в стационаре Брянской городской детской больницы № 1.  А молодой врач-дерматовенеролог Анастасия Ляпкина работает в круглосуточном стационаре взрослого отделения Брянского областного кожно-венерологического диспансера.

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