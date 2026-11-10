30 новых машин получили сотрудники брянской полиции

2026, 10 ноября 12:30

30 новых машин получили сотрудники брянской полиции в преддверии профессионального праздника. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в Брянске прошла торжественная церемония вручения нового служебного автотранспорта. Ключи от 30 машин правоохранителям вручил начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Алексей Солдатов.

Автомобили укомплектованы всем необходимым оборудованием для несения службы: средства связи, системы навигации, технические устройства для обмена информацией с дежурными частями и координации действий патрульных нарядов.

После церемонии полицейские на новых машинах отправились к местам несения службы.