ДТП с пострадавшими произошло в Выгоничском районе

В аварии с двумя легковыми автомобилями на трассе в Выгоничском районе пострадали люди. Об этом сообщили в региональном МЧС.

8 января на 43-м километре автомобильной дороги федерального значения А-240 около посёлка Алексеевский Выгоничского района произошло ДТП. Там столкнулись два легковых автомобиля. Прибывшие на происшествия спасатели вызволяли из разбитых автомобилей пострадавших.

Подробности аварии в ГИБДД пока не сообщали.