Два автомобиля столкнулись на проспекте Московском в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в областном центре. В Фокинском районе на проспекте Московском столкнулись два автомобиля.

К ликвидации последствий аварии привлекли спасателей. Они отключили аккумуляторные батареи в повреждённых автомобилях. О пострадавших в ведомстве не сообщили.