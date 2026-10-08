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ДТП

Две машины и трактор попали в ДТП на трассе в Почепском районе накануне

2026, 08 октября 12:43
Две машины и трактор попали в ДТП на трассе в Почепском районе накануне
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Две машины и трактор попали в ДТП на трассе в Почепском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.  

 

Вечером в среду, 8 октября, в Почепском районе произошла авария. 18-летняя девушка за рулём автомобиля Toyota врезалась в двигавшийся в попутном направлении Chery Tiggo.

40-летняя женщины-водителя второй иномарки после столкновения наехала дорожное ограждение. Конструкция задела впереди движущийся трактор. 

46-летняя пассажирка Toyota получила травмы. Госпитализация ей не потребовалась. Полицейские разбираются в причинах и последствиях аварии.

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