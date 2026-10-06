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Брянский суд обязал работодателя заплатить лишившемуся ноги подростку

2026, 06 октября 17:35
Брянский суд обязал работодателя заплатить лишившемуся ноги подростку
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Брянский суд обязал работодателя выплатить 500 тысяч рублей подростку, лишившемуся ноги при работе на комбайне. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Сотрудники надзорного ведомства в Трубчевском районе выявили нарушения исполнения трудового законодательства.17-летний брянец выполнял обязанности помощника комбайнёра без оформления трудовых отношений. Во время уборки урожая он попытался устранить в затор зерна в технике. Нога юноши попала во вращающийся шнек. Это привело к частичной ампутации конечности.

Прокуратура направила в суд иск об установлении факта трудовых отношений и взыскании компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала работодателя выплатить пострадавшему 500 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

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