Брянский суд обязал работодателя заплатить лишившемуся ноги подростку

2026, 06 октября 17:35

Брянский суд обязал работодателя выплатить 500 тысяч рублей подростку, лишившемуся ноги при работе на комбайне. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства в Трубчевском районе выявили нарушения исполнения трудового законодательства.17-летний брянец выполнял обязанности помощника комбайнёра без оформления трудовых отношений. Во время уборки урожая он попытался устранить в затор зерна в технике. Нога юноши попала во вращающийся шнек. Это привело к частичной ампутации конечности.

Прокуратура направила в суд иск об установлении факта трудовых отношений и взыскании компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала работодателя выплатить пострадавшему 500 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.