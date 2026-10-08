Специалисты за день избавили от ям более 286 квадратных метров дороги в Брянске

2026, 08 октября 17:38

Специалисты за день избавили от ям более 286 квадратных метров дороги в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники дорожного управления в Брянска продолжают восстанавливать повреждённый асфальт. Дорожное полотно с низкой нагрузкой избавляют от ям струйно-инъекционным методом и с применением горячего асфальта.

7 октября работы специалисты работали на улицах Вильямса, съездах по Красноармейской, 7-й Линии, Крапивницкого, Островского и Кирова в посёлке Белые Берега. За день специалисты обновили 286,4 квадратных метра дороги.