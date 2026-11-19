Брянские ансамбли стали лауреатами всероссийского конкурса «Сентти» в Чебоксарах

2026, 19 ноября 13:30

Брянские ансамбли стали лауреатами всероссийского конкурса «Сентти» в Чебоксарах. Об этом сообщили в соцсетях областного губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

14 ноября в городе Чебоксары Чувашской Республики прошёл VI Всероссийский конкурс исполнителей народной музыки «Сентти». На базе Чебоксарского музыкального училища имени Павлова выступили почти 100 исполнителей в возрасте от 7 до 17 лет из разных регионов.

Брянскую область представили фольклорные ансамбли «Стежки-дорожки» и «Земляничка» губернаторского дворца имени Юрия Гагарина. Оба коллектива завоевали звания лауреатов I степени.

Также брянские артисты познакомились с фольклором чувашей и жителей Поволжья.