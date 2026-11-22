51-летний житель Навли получил условный срок за хранение пороха

2026, 22 ноября 15:20

51-летний житель Навли получил условный срок за хранение пороха и патронов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Навлинский районный суд рассмотрел уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Приговор выслушал 51-летний брянец.

Фигурант незаконно купил более 260 граммов пороха, а также 23 патрона. Запрещенные предметы он хранил у себя дома. Их изъяли сотрудники правоохранительных органов при обыске.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы и штрафу в 20 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.