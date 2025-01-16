Два человека пострадали в ДТП в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в районе дома 1 по переулку Первому Прядильному в Брянске произошла авария. 36-летний водитель не справился с управлением автомобиля Ford Focus. Легковушка выехала на полосу встречного движения, задела бордюрный камень и стойку дорожного знака, а затем врезалась в дерево.

Водитель и пассажир автомобиля с травмами попали в больницу. Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.