Go32
Криминал

Два водителя пострадали в ДТП на трассе в Навлинском районе

2026, 25 февраля 13:35
Два водителя пострадали в ДТП на трассе в Навлинском районе
Два водителя пострадали в ДТП на трассе в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.  

 

Утром 24 февраля на 395-м км автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» в Навлинском районе произошла авария. 46-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Vortex Estina при обгоне. Иномарка врезалась в Ford Fusion. 37-летний мужчина ехал в сторону Брянска.

Оба водителя получили травмы. Сотрудники дорожно-патрульной службы на месте происшествия оказали пострадавшим первую помощь. Мужчин доставили в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

