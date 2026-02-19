Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
В Новозыбковском округе по нацпроекту отремонтируют почти пять километров трассы

2026, 19 февраля 12:20
В Новозыбковском городском округе по нацпроекту отремонтируют почти пять километров трассы в 2026 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла трасса Новозыбков – Крутоберёзка» – Синий Колодец в Новозыбковском городском округе. Подрядчик обновит 4,65 километра дороги.

Специалисты отремонтируют водопропускные трубы, уложат новое асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины. На трассе сделают остановочные и посадочные площадки для общественного транспорта, а также поставят два новых  автопавильона. Кроме того, на остановках восстановят тротуары. 

В завершении ремонта рабочие поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

