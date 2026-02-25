Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянские полицейские задержали подозреваемую в пособничестве мошенникам жительницу Москвы

2026, 25 февраля 12:12
Брянские полицейские задержали подозреваемую в пособничестве мошенникам жительницу Москвы. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Жертвами злоумышленников стали стали три пожилые жительницы областного центра. Мошенники, выдававшие себя за сотрудников правоохранительных органов и банков, заставили пенсионерок передать сбережения для «декларирования». Женщины лишились более чем 1 200 000 рублей.

За несколько дней стражи порядка установили личность курьера. 19-летнюю жительницу Москвы правоохранители задержали. Девушке предъявили обвинение.

