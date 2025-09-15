Две легковушки и микроавтобус столкнулись на трассе в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

13 сентября в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Выгоничском районе. Вблизи посёлка Субботово на трассе столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус. Последний съехал с дороги в кювет.

В ликвидации последствий аварии участвовало пожарно-спасательное подразделение. Специалисты смывали с проезжей части горюче-смазочные материалы. О пострадавших в ведомстве не сообщили.