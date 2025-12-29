Движение транспорта ограничат в центре Брянска на два дня

2025, 29 декабря 13:22

Движение транспорта ограничат в центре Брянска около цирка на два дня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Советском районе Брянска с 29 по 30 декабря будет запрещено движение и парковка транспорта. С 20 часов вечера до окончания мероприятия в цирке на следующий день ограничат проезд по следующим адресам:

— от проспекта Ленина до улицы Октябрьской (вдоль здания Брянского государственного цирка, в том числе на парковке, прилегающей к Дому быта по пр-ту Ленина, 67);

— по улице Арсенальской (от проспекта Ленина до улицы Октябрьской), в том числе на парковке, прилегающей к зданию Брянского государственного цирка, и у дома №99 по проспекту Ленина);

— по улице Октябрьской (в районе домов №№103 и 105 до улицы Арсенальской).