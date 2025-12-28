Брянские лыжники завоевали семь наград соревнований в Подмосковье

Брянские лыжники завоевали семь наград соревнований в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

28 декабря в городе Одинцово Московской области прошли соревнования по лыжным гонкам TOP SKI FAMILY на призы заслуженного мастера спорта России Александра Панжинского. Участие в турнире приняли Участниками станут более 1000 лыжников и 20 команд.

Спортсмены из Брянска успешно представили город. Второе место среди девочек 6-7 лет заняла Александра Сурганова. Бронзовым призёром среди спортсменок 8-9 стала Варвара Сурганова.

«Золото» турнира среди юношей 10-11 лет досталось Сергею Шишкову. Алексей Жигарев стал вторым среди участников 13-14 лет. А среди девушек этого возраста первое место заняла Дарья Хайдукова, а второе — Маргарита Туболева.

В семейной эстафете брянская семья Сугановых завоевала бронзовые медали.