Брянский губернатор поздравил жителей с Новым годом и Рождеством Христовым

2026, 01 января 12:23

Губернатор Брянской области Александр Богомаз разместил в своих соцсетях поздравление жителей с Новым годом и Рождеством Христовым. Глава региона подчеркнул, что уходящий год был наполнен особым смыслом.

«Год 80-летия Великой Победы, Год защитника Отечества стал для всей страны символом непрерывной связи поколений, величайшего мужества и народного единства. Это был год глубокого осмысления исторического пути нашей страны, поклонения подвигу предков и выражения безмерной благодарности тем, кто и сегодня стоит на защите рубежей Родины. Героям, которые защищают границы Брянской области и нашей великой страны, приближая победу», — отметил глава региона.

Александр Богомаз добавил, что 2025 год стал временем серьезных испытаний, которые продемонстрировали стойкость характера жителей Брянщины.

«Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытается посягнуть на нашу землю. В этом году мы прошли очередную проверку на прочность — вместе справились со всеми вызовами, стали еще сплоченнее и сильнее», — подчеркнул губернатор.

Александр Богомаз поблагодарил жителей за вклад в развитие региона.

«Несмотря ни на что, работает экономика, область развивается по всем направлениям, мы продолжаем в полной мере оказывать поддержку участникам специальной военной операции и их семьям, строить объекты образования, здравоохранения, спорта, выполнять все социальные обязательства», — уточнил глава региона.

2026 год объявлен Годом единства народов России. Александр Богомаз подчеркнул, что для Брянской области тема единства имеет особую ценность. «Во все времена наш многонациональный народ плечом к плечу давал отпор врагу, строил, созидал, развивал и воплощал в жизнь самые смелые и амбициозные идеи и замыслы. Так происходит и сегодня», — уточнил глава региона.

Губернатор добавил, что достичь всех целей и Победы можно только в единстве, мире и согласии.

«Дорогие земляки! Я желаю всем мира, добра, благополучия, новых успехов на благо Брянской области и всей России! С Новым годом и Рождеством Христовым!» — заключил Александр Богомаз.