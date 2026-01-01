Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Брянский губернатор поздравил жителей с Новым годом и Рождеством Христовым

2026, 01 января 12:23
Брянский губернатор поздравил жителей с Новым годом и Рождеством Христовым
Источник фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз разместил в своих соцсетях поздравление жителей с Новым годом и Рождеством Христовым. Глава региона подчеркнул, что уходящий год был наполнен особым смыслом.

«Год 80-летия Великой Победы, Год защитника Отечества стал для всей страны символом непрерывной связи поколений, величайшего мужества и народного единства. Это был год глубокого осмысления исторического пути нашей страны, поклонения подвигу предков и выражения безмерной благодарности тем, кто и сегодня стоит на защите рубежей Родины. Героям, которые защищают границы Брянской области и нашей великой страны, приближая победу», — отметил глава региона.

Александр Богомаз добавил, что 2025 год стал временем серьезных испытаний, которые продемонстрировали стойкость характера жителей Брянщины.

«Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытается посягнуть на нашу землю. В этом году мы прошли очередную проверку на прочность — вместе справились со всеми вызовами, стали еще сплоченнее и сильнее», — подчеркнул губернатор.

Александр Богомаз поблагодарил жителей за вклад в развитие региона.

«Несмотря ни на что, работает экономика, область развивается по всем направлениям, мы продолжаем в полной мере оказывать поддержку участникам специальной военной операции и их семьям, строить объекты образования, здравоохранения, спорта, выполнять все социальные обязательства», — уточнил глава региона.

2026 год объявлен Годом единства народов России. Александр Богомаз подчеркнул, что для Брянской области тема единства имеет особую ценность. «Во все времена наш многонациональный народ плечом к плечу давал отпор врагу, строил, созидал, развивал и воплощал в жизнь самые смелые и амбициозные идеи и замыслы. Так происходит и сегодня», — уточнил глава региона.

Губернатор добавил, что достичь всех целей и Победы можно только в единстве, мире и согласии.

«Дорогие земляки! Я желаю всем мира, добра, благополучия, новых успехов на благо Брянской области и всей России! С Новым годом и Рождеством Христовым!» — заключил Александр Богомаз.

Метки: ,

Читайте также

101 беспилотник сбила система ПВО над Брянщиной в новогоднюю ночь
01 января 12:05
101 беспилотник сбила система ПВО над Брянщиной в новогоднюю ночь
Полицейские из Брянска передали посылки бойцам на СВО
31 декабря 10:45
Полицейские из Брянска передали посылки бойцам на СВО
Почти 20 тысяч литров крови сдали брянцы в уходящем году
31 декабря 10:45
Почти 20 тысяч литров крови сдали брянцы в уходящем году

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13797) брянск (6721) ДТП (2649) ГИБДД (2169) прокуратура (1999) уголовное дело (1947) суд (1777) Александр Богомаз (1768) авария (1625) мчс (1443) коронавирус (1272) умвд (1005)